На "Госуслугах" появится сервис по проверке SIM-карт

Со вторника, 1 апреля, на портале "Госуслуги" начнет функционировать сервис, помогающий россиянам противодействовать мошенникам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как уточнили в ведомстве, с помощью нового сервиса можно будет проверить SIM-карты, зарегистрированные на имя гражданина России. Это позволит своевременно выявить неучтенные "симки", которые могут использоваться мошенниками.

МВД порекомендовало воспользоваться этой опцией, поскольку нередко россияне даже не подозревают, что на них зарегистрированы некоторые SIM-карты, а преступники используют их в своих незаконных целях, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что кабмин намеревается ввести самозапрет на оформление SIM-карт, чтобы избежать кражи телефонных номеров мошенниками. Предполагается, что сделать это можно будет дистанционно, через "Госуслуги".

Между тем генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что граждане России лишились в общей сложности почти 200 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. Он потребовал от прокуроров "действовать более настойчиво, комплексно", чтобы возместить потерпевшим их потери.