Передовые отряды российских войск при поддержке авиации и артиллерии уверенно наступают на врага сразу на нескольких участках фронта.

На Красноармейском направлении мощную поддержку передовым отрядам оказали расчеты тяжелых огнеметных систем. Врага накрыли термобарическими снарядами, которые при ударе создают температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до 6 гектаров.

Ротации противника на линии боевого соприкосновения пресекают экипажи ударных дронов. На Краматорско-Дружковском направлении операторы беспилотников точным попаданием ликвидировали блиндаж и пикап ВСУ. А это кадры из ДНР, где наши бойцы освободили село Запорожье. Военнослужащие действовали под контролем расчетов БПЛА. В ходе зачистки территории штурмовики взяли в плен диверсионную группу.

В Курской области по неонацистам без промаха бьет армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе. Пилоты нанесли удар по выявленным целям, затем совершили противоракетный маневр, благополучно ушли от ответного удара противника и вернулись на аэродром вылета. Эффективную поддержку с воздуха наземным подразделениям обеспечивают и операторы беспилотников. Обнаруженная цель тут же ликвидируется.