Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Александр Захлебин, действуя в составе подразделения во время вражеских атак БПЛА, быстро сориентировался и открыл по ним огонь, уничтожив два дрона. Наши военнослужащие штурмом взяли опорный пункт противника. Александр в числе первых ворвался в укрепрайон и ликвидировал несколько боевиков. Враг понёс потери и отступил.

Рядовой Евгений Бердышев, действуя в составе штурмового отряда, несмотря на осколочное ранение, скрытно подобрался к вражескому опорному пункту, броском гранаты уничтожил двух украинских боевиков и приступил к зачистке укреплений. Противник пытался атаковать, но наши военные смогли удержать форпост до прибытия подкрепления.