Что вынуждает киевский режим стремиться к продолжению вооружённого конфликта? Может ли он выйти за пределы Украины, учитывая агрессивную позицию ряда европейских стран? А также - чем опасна Марин Ле Пен для правящей верхушки Франции?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил события дня с заместителем редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Дмитрием Бабичем.

"По-моему, после начала СВО угроза глобального конфликта отодвинулась. Особенно в последние месяцы после телефонного разговора Путина и Трампа. Сейчас, после того как США показали, что они хотят выйти из глобального конфликта на Украине, опасность мировой войны с точки зрения Энселя, (Фредерик Энсель – французский ученый, прим. ред.) отодвинулась", - сказал Бабич.

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