Обвинительный приговор лидеру "Национального объединения" Марин Ле Пен преследует цель устранить главу одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. На это указал в понедельник, 31 марта, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала, "встав на путь нехитрого одиозного политиканства", а потому французам пора подумать об учреждении Шестой Республики.

Если же ничего из этого не выйдет, Медведев предложил вспомнить 31 марта 1814 года, когда армия императора Александра I "торжественно вступила в Париж и подарила свободу истерзанной наполеоновской тиранией стране". Российский политик отметил, что "царская Россия в прямом смысле принесла тогда на штыках демократию во Францию".

При этом Дмитрий Медведев риторически поинтересовался, "дождется ли наших казаков Марин Ле Пен".

Французский суд ранее признал Марин Ле Пен виновной в отмывании средств Европарламента, за это ее приговорили к ограничению свободы на четыре года и лишили права участвовать в выборах в органы власти в течение пяти лет. Российский МИД счел это агонией либеральной демократии, которую коллективный Запад пытается навязать всему миру посредством "цветных революций".

Ранее лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян отмечал, что французский лидер Эмманюэль Макрон лжет народу, придумывая "российскую угрозу", а потому он должен незамедлительно сложить свои полномочия.