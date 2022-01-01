В небе над Брянской областью уничтожены вражеские дроны

В ночь на 1 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российские военные поразили военный аэродром и пункт дислокации наемников. Кроме того, нанесено поражение украинским бригадам в ДНР. Также ВС России нанесли удар по цехам, производящим кассетные снаряды для РСЗО ВСУ в Сумской области, поражена группа украинских операторов беспилотников.

По данным подполья, в Сумском районе нанесен удар по группе, которую собирались направить на помощь частям ВСУ, попавшим в окружение в Курской области. Сообщается, что в группе было до десяти единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. В результате удара много раненых, около десятка убитых.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.