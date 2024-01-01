Цыганова возмущена из-за "несправедливого" возвращения Долиной квартиры

Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, смогла через суд вернуть свою квартиру. Но не все рады за исполнительницу хита "Погода в доме".

Певица Виктория Цыганова возмутилась, что ее коллеге вернули жилье. Цыганова считает ситуацию несправедливой. По мнению артистки, этот случай может открыть новые возможности мошенникам.

"Ведь теперь можно совершать сделки "в состоянии аффекта", брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд. Или, может, квартиру Ларисе Долиной вернули за какие-то другие заслуги?" — написала певица в Telegram-канале.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года стала жертвой мошенников. Обманом у певицы похитили около 120 миллионов рублей. Находясь под внушением артистка продала свою элитную недвижимость.

28 марта этого года суд вернул певице квартиру. Однако, как пояснил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, исполнительница хита "Погода в доме" должна выплатить 112 миллионов Полине Лурье, женщине, которая купила апартаменты у артистки. 29 марта Лурье заявила, что ей не вернули деньги за недвижимость.