Шесть стран Европы изъявили готовность ввести новые санкции против России

Великобритания, ФРГ, Испания, Италия, Польша и Франция готовы ввести новые санкции в отношении России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств указанных стран, а также главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Подписанты документа изъявили готовность "оказывать большее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций".

В частности, министры призывают оставить российские активы, замороженные в рамках санкций, заблокированными до полного прекращения конфликта и компенсации ущерба Украине.

При этом европейские политики требуют от Москвы "продемонстрировать серьезную приверженность" мирному завершению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Евросоюз в обозримом будущем не собирается вносить изменения в санкционный режим против России, включая отстранение российских банков от системы обмена банковскими данными SWIFT.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мы научились работать под санкциями. При этом президент отмечал, что даже в случае ослабления санкций против России Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса", поэтому рестрикции не следует воспринимать как временные.