Болота, в котором утонули военные США на учениях в Литве, не оказалось на картах

Болото, в которое угодила американский бронетранспортер во время учений НАТО на территории Литвы, не значилось на государственных картах. В этом признался руководитель литовского фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис.

По словам специалиста, примерно десятая часть территории прибалтийского государства является заболоченной, однако достоверной базы данных по этим землям нет.

Заблецкис признал, что "этот торфяник вообще не был отмечен на картах, имеющихся в госучреждениях", хотя "государство должно принять меры и, наконец, правильно обозначить болота", сообщает ТАСС.

Еще 27 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал, что несколько американских военных погибли во время маневров НАТО в Литве. Как выяснилось, нидерландский политик поспешил — на тот момент судьба пропавших солдат ВС США была еще неизвестна.

Однако впоследствии командование американских Вооруженных сил в Европе и Африке подтвердило, что трое пропавших военнослужащих обнаружены мертвыми.