Пенсионерка отдала аферистам 2,6 млн рублей, поверив, что ей пришла посылка

71-летняя жительница Ульяновска лишилась 2,6 миллиона рублей, поверив в рассказ мошенников. Пенсионерка думала, что ей привезут посылку, а в итоге осталась в долгах.

Как рассказала женщина, ей позвонили из "почты" и сообщили, что пришла посылка. Чтобы получить бандероль, пенсионерка должна была назвать код, который пришел на телефон. Жительница Ульяновска выполнила инструкцию, но тут же с ней связался "сотрудник" "Госуслуг" и заявил, что недоброжелатели получили доступ к ее аккаунту.

Мошенники внушили бабушке, что на нее пытались оформить кредиты. Чтобы "спасти" свои деньги женщина пошла в банк и перевела все свои накопления, а это 1,9 миллиона рублей, на указанные мошенниками реквизиты. Кроме того, пенсионерка оформила кредит, эти деньги она также отправила преступникам.

Когда дочь пенсионерки узнала о случившемся, она объяснила женщине, что не было ни посылки, ни взлома "Госуслуг", это все мошенники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по региону.