Украина очень нуждается в поддержке со стороны государств — членов БРИКС. Такое заявление сделала в понедельник, 31 марта, депутат украинской Верховной рады Виктория Гриб.

По ю парламентария, "нам надо смотреть и полагаться сейчас не только на наших европейских партнеров, а продолжать работать с США и обязательно с другими странами".

Говоря о таких странах, Гриб назвала БРИКС, подчеркнув, что "их поддержка нам очень нужна сегодня" (цитата по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин иронично высказался о неформальном клубе G7, поинтересовавшись, почему он называется "Большой семеркой", если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого". Для сравнения политик напомнил про объем ВВП стран — членов БРИКС.

Рост мощи БРИКС настораживает Соединенные Штаты. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что установит для товаров из стран БРИКС таможенные пошлины на уровне 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.