Суд во Франции признал лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен виновной во вменявшемся ей преступлении исключительно по политическим мотивам. Такое мнение высказала в понедельник, 31 марта, сама политик.

Как подчеркнула Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1, "понедельник стал черным днем для французской демократии", поскольку речь шла не о правосудии, а о явном намерении отстранить ее от участия в выборах президента Франции.

Решение суда, согласно которому Ле Пен лишается права участвовать в выборах в органы власти в течение пяти лет, лидер "Национального объединения" назвала политическим. Политик отметила, что "с первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере".

Однако Ле Пен заверила, что не даст "устранить себя таким способом" и будет бороться, подав апелляцию.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала, "встав на путь нехитрого одиозного политиканства", а потому французам пора подумать об учреждении Шестой Республики.

В Североатлантическом альянсе боялись, что Франция может выйти из военного командования НАТО в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во французское законодательное собрание. Брюссель опасался, что "войска, которые Франция выделяет НАТО, могут быть более низкого ранга".