Зурабишвили призвала создать платформу сопротивления властям Грузии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что остается единственным легитимным руководителем государства. Она призвала сформировать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.

По замыслу Зурабишвили, на этой платформе должны объединиться "все оппозиционные проевропейские силы", чтобы добиться назначения новых парламентских выборов и "признания выбора народа — европейского будущего".

Бывший президент Грузии также заявила, что "гражданский протест против репрессивного режима не сломлен". Она призвала готовиться к долгой борьбе, пообещав, что "она будет мирной и долгой, пока режим не падет, а это обязательно произойдет", сообщает "Интерфакс".

Ранее Зурабишвили заявила, что намерена продолжать исполнять полномочия президента Грузии. Политик изъявила желание руководить государством из нового офиса, пообещав вывести Грузию из "глубочайшего кризиса".

Источники отмечают, что в реализации этого плана Зурабишвили очень рассчитывает на президента США Дональда Трампа — она полагает, что Вашингтон должен оказать давление на Москву и защитить Грузию от влияния российских и китайских властей.