Анастасия Волочкова сделала признание: "Да, у меня зависимость"

Балерина Анастасия Волочкова якобы страдает от алкогольной зависимости. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров. Артистка от таких новостей о себе опешила, но тут же нашла, что ответить доктору.

Шуров считает, что у Волочковой из-за пагубного пристрастия поврежден мозг, якобы у артистки уже запущенная стадия и прогрессируют нейрокогнитивные расстройства. По мнению нарколога, именно из-за этого Анастасия очень раздражительна и резко реагирует на критику.

Волочкова доктора послушала и заявила, что он - очередной неизвестный эксперт, который пытается сделать себе имя за ее счет. Балерина отметила, что на пьянки у нее элементарно нет времени, ведь практически каждый день она на сцене. А когда Анастасия не выступает перед зрителями, она тренируется в балетном зале.

"Как человек с алкогольной зависимостью может в зале на пуантах стоять? Если ему надо было пропиариться или докопаться до моего имени, то могу сказать, это не новость", — отметила Волочкова.

Вместо того, чтобы выдумывать о ней небылицы балерина призвала обратить внимание на звезд шоу-бизнеса, которые без стеснения появляются перед зрителями едва ворочая языком.

"Мои коллеги выходят в наркотическом и алкогольном опьянении выходят к зрителю, падают перед зрителем, который купил на них билет, это позорище! Неуважение к сцене и зрителю! А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей", — заключила бывшая прима Большого театра в беседе с URA.Ru.