США выступили против установления временной администрации на Украине

Администрация США выступает против введения на Украине временного управления. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

По её словам, идею России о временной администрации не одобрил лично Дональд Трамп. Брюс отметила, что Вашингтон видит урегулирование конфликта путём достижения полного прекращения огня и прямых переговоров Москвы и Киева.

"Мы работаем с осознанием того, что переговоры потребуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов. И мы работаем с Россией и Украиной, и мы намерены продолжать нашу работу, чтобы усадить их за стол переговоров", — добавила она.