В России хотят ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

Министерство юстиции РФ предложило установить уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пояснительную записку ведомства.

Согласно предложенной Минюстом поправке в УК, за осквернение памятников защитникам Отечества будет предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей или лишения свободы до трёх лет.

Законопроект уже согласован с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой, СК РФ, Минобороны, Минкультом и Верховным судом РФ, пишет ТАСС.