Трамп: вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по металлам никогда не обсуждалось

Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по полезным ископаемым не обсуждался. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что стремление Киева вступить в альянс могло привести к началу конфликта на Украине.

"Я слышал от вас [журналистов] <...>, что они теперь говорят: "Мы пойдем на эту сделку, только если мы вступим в НАТО", или что-то в этом роде. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до Путина они [Россия] говорили, что вы [Украина] не вступите в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала войны" — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.