В Госдуме призвали привязать индексацию пенсий к реальным тратам россиян

Индексация пенсий должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а с учётом реальных трат пожилого человека. Об этом во вторник, 1 апреля, заявил ТАСС председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он "прибавку". Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей", — рассказал Гаврилов в интервью ТАСС.

По словам депутата, индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной. Он предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров.