Индексация пенсий и выплаты: россиян ждут важные изменения с 1 апреля

Сегодня в России вступает в силу ряд важных нововведений. Социальные пенсии проиндексируют почти на 15 процентов. Увеличатся выплаты и участникам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и других осаждённых городов.

С 1 апреля льготную семейную ипотеку разрешается оформить на вторичное жильё - в городах с низким Уровнем застройки, это 900 населённых пунктов. А для борьбы с мошенниками ввели лимит на покупку сим-карт - теперь их можно получить не более 20 на человека. Проверять и приостанавливать обслуживание можно будет через портал госуслуг.