"Вэнс был прав": Трамп оценил приговор Марин Ле Пен

Европа пытается доказать, что мнение о ней вице-президента США Джей Ди Вэнса верно. Так прокомментировал сын американского лидера Дональд Трамп-младший обвинительный приговор в отношении лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Трамп-младший в социальной сети X выразил возмущение решением парижского суда. Судьи накануне приговорили Ле Пен к о лишению свободы и запретили ей баллотироваться в президенты Франции.

Сын Трампа в своем комментарии ссылается на речь, которую произнес Джей Ди Вэнс в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США упрекнул власти европейских стран в том, что они боятся собственных избирателей. Он обвинил европейских лидеров в несправедливом уголовном преследовании политических конкурентов – приведя в пример, в частности, кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, пишут "Известия".