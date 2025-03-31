Семья экс-руководителя Bloomberg погибла при странных обстоятельствах

Тела одного из руководителей Bloomberg, а также его жены и девятилетней дочери были обнаружены в их доме в штате Южная Каролина, США. Речь идет о 54-летнем Ричарде Самареле, его 45-летней супруге Лине Марии и девятилетней дочери Саманте.

Тела обнаружил сосед. Причем сообщается, что причина смерти семьи пока неизвестна. В отчете шерифа отмечается, что угрозы для общества нет, а также указано, что "другие жильцы" дома находились в школе во время инцидента, передает New York Post. Предполагается, что речь может идти о еще одной дочери и сыне пары — их фотографии ранее публиковала в соцсетях Лина.

Ричард и Лина были женаты с 2009 года. Причины смерти выясняются — пока неизвестно, были ли супруги и их дочка убиты или это трагическая случайность.

Ричард Самарел работал менеджером по капиталу в Bloomberg LP, его жена Лина служила в Департаменте по делам ветеранов США. Они жили в шестикомнатном коттедже, который оценивается примерно в 800 тысяч долларов.