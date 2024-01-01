Серийных угонщиков иномарок задержала полиция в Москве

Серийных угонщиков дорогих иномарок задержали сотрудники ГУУР МВД России совместно с московскими полицейскими. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые в серии краж автомобилей у жителей столицы – двое мужчин.

Шестеро жителей Москвы с сентября по декабрь 2024 года обратились с заявлениями в полицию. Они сообщали о хищении и угоне автомобилей, общий ущерб составил 12 миллионов рублей.

Следствие установило, что злоумышленники всегда действовали по одной схеме. Один с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки. Его сообщник садился за руль и уезжал. Похищенные машины разбирали на запчасти разбирались на запчасти и продавались в различных регионах страны. Общий ущерб составил 12 миллионов рублей.

Установлено, что злоумышленники искали иномарки на территории Юго-Восточного округа столицы. Все уголовные дела соединены в одно производство. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.