"Тяжело находиться в таком состоянии": Цымбалюк-Романовская заговорила после родов

Накануне, 31 марта, стало известно, что третья жена легендарного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала матерью. У нее родилась дочь. Это случилось еще 25 марта, однако о радостном событии заговорили только сейчас. Кто является отцом ребенка, неизвестно. Сама Виталина давно уже предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, однако поздравления с удовольствием принимает.

"Ну, теперь уже официально могу поздравить, уфф! А то я столько месяцев молчала, а потом ещё несколько дней после События молчала, что даже устала молчать! И фотки, и видео малышульки я даже Коле не показала! Меня просто распирает от радости за тебя! И я верю, что имя будет дано То самое (хы)! Поздравляю с рождением маленького Чуда! Ура!" - написала поэтессе, автор песен Любовь Воропаева под постом о новости, что Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой в запрещенной социальной сети Facebook.

Пианистка отреагировала на поздравление, дав понять, что предпочитала не афишировать свое интересное положение.

"Спасибо огромное за поздравления и за поддержку! Тяжело находиться в таком состоянии без единомышленников. Вот и “продержались”, - ответила Виталина.

После скандального развода с Арменом Джигарханяном Цымбалюк-Романовская ушла в тень. О подробностях жизни пианистки почти ничего неизвестно. Она дает частные концерты, путешествует, изредка посещает светские мероприятия.