Катер с туристами из России взорвался на юге Таиланда

Прогулочный катер с тремя десятками туристов на борту взорвался на юге Таиланда. Таиландская туристическая полиция сообщает об одном пострадавшем.

По данным агентства ТАСС, ЧП произошло неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. На борту прогулочного судна находился 31 пассажир – граждане России и Казахстана. Катер взорвался и загорелся.

В полиции уточнили, что в результате взрыва 30 туристов оказались в воде. Один человек остался на борту и получил ожоги, россиянин доставлен в больницу. Остальные 30 человек не пострадали, все вернулись в свои отели.