Информация о новой варварской атаке киевских неонацистов. Этим утром боевики ВСУ применили ударный беспилотник против мирных жителей Горловки в ДНР. Целью радикалов стал рейсовый автобус. В результате атаки ранены 15 человек. Пятеро - в тяжёлом состоянии. Ударная волна выбила окна в соседних многоквартирных домах. Всем пострадавшим оказывают помощь. В зоне СВО тем временем российские войска стремительно продвигаются на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Неонацистов выбили из нескольких посёлков. Противник деморализован и не в силах сдержать натиск наших бойцов.

Над полуразрушенными домами с разных точек развеваются российские флаги. Так сейчас выглядит поселок Разлив, полностью освобождённый бойцами группировки " Восток". Штурм здесь продолжался 10 дней. По предварительным итогам наших военных, за это время ликвидировано более 150 националистов. На 3 километра вглубь прорвана линия обороны противника.

Еще одной значимой потерей для ВСУ стал населённый пункт Запорожье. Это кадры с места событий. Благодаря постоянной поддержке с воздуха отдельным группам штурмовиков удается не только просочиться во дворы, но и обнаружить позиции противника. Дальше в ход вступают дроны.

С камеры беспилотника хорошо видно, как укрытия националистов рушатся одни за другим. Но самое главное, оставив Запорожье и Разлив, противник потерял сразу два укрепрайона на опасном для него Красноармейском направлении. А для российских войск это, по сути, стало первой ступенью на пути к Павлодару.

На Южно-Донецком направлении, в районе Часова Яра, наши войска продолжают вытеснять противника. На этих кадрах группа боевиков пытается прорваться в город. Оператор засек несколько БТРов и бронемашин, во главе колонны танк. Отчаянный рывок не принес успеха. На пути натовская техника подорвалась на минах, тех, кто прошел дальше, ждала неприятная встреча с десантниками.

На обочине дороги взрывается фугас. В воздухе свистят мины. Все, как в настоящем бою, разве что боеприпасы имитационные. На полигоне группировки "Южная" штурмовики готовятся к выполнению новых операций. Каждый день усиленные тренировки проходят под руководством опытных инструкторов.

Пробираясь сквозь клубы дыма и пыли, бойцы отрабатывают сразу несколько важных элементов. Ориентирование, захват траншей, перемещение двойками и тройками, ближний бой. То есть все, без чего штурмовику не обойтись.

В Курском приграничье российские войска добивают пехоту и бронетехнику противника в лесопосадках. В районе поселков Гуево и Горналь, где пытались закрепиться националисты, штурмовая авиация нанесла серию мощных ракетных ударов. Активного сопротивления ВСУ уже не оказывают. Остатки националистов заблокированы. И уйти в Сумскую область шансов почти нет.