Стремление Киева во что бы то ни стало вступить в НАТО - основная причина украинского конфликта. О понимании истоков кризиса заявил президент США. Дональд Трамп отметил, что ситуацию усугубляет позиция Зеленского, который связывает заключение ресурсной сделки со вступлением Украины в альянс. Хотя это условие никогда раньше не обсуждалось. Впрочем, по мнению американского лидера, данный вопрос для Киева закрыт, и Зеленский это понимает. Постепенное осознание истинного положения вещей доходит и до простых украинцев.

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