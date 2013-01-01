В Аргентине задержан основатель секты "Ашрам Шамбалы"

Называл себя мессией, морил голодом и требовал полного подчинения. В Аргентине задержан основатель одной из самых зловещих сект в российской истории. На родине Константин Руднев отсидел в тюрьме, после чего сменил место жительства и взялся за старое. Будни его последователей - это бесконечные унижения. Как бывший пациент психиатрической больницы стал гуру для сотен тысяч людей?

Операцию в аэропорту Сан - Карлос - де - Баричоле аргентинские правоохранители готовили самым тщательным образом. Задержаны сразу 14 человек, большинство - граждане России. Среди них - Константин Руднев, основатель секты "Ашрам Шамбалы". В конце марта он намеревался вылететь в Буэнос-Айрес, а оттуда в Бразилию. Словно уже чувствовал, что тучи над ним сгущаются и заметал следы. Ведь подозрение более чем серьезное - торговля людьми.

На след создателя секты и его ближайших сторонников полиция вышла после того, как в больницу Баричоле обратилась беременная женщина со следами насилия. Медикам также показалось подозрительным, что двое ее сопровождающих не давали пациентке говорить, а как только она родила, порвали записку с именем отца ребенка.

После проверки в одном из зданий города были обнаружены десятки женщин - также со следами насилия, истощенные и почти без волос. Сейчас им оказывают помощь. А сам создатель секты во время задержания вел себя неадекватно и даже пытался покончить с собой, перерезав горло бритвой.

При этом в России имя Константина Руднева хорошо известно. В 2013 году он стал фигурантом громкого судебного процесса сразу по нескольким обвинениям. Уроженец Новосибирска во время службы в армии убеждал командиров превратить военную часть в монастырь и в итоге оказался в психиатрической больнице. А выйдя из клиники в 1989 году, основал ту самую секту "Ашрам Шамбалы". Имевшая отделения в 20 регионах России, деструктивная организация проповедовала отказ от семьи и работы. Члены секты употребляли наркотики и участвовали в групповых изнасилованиях. При этом авторитет гуру был непререкаем и все средства адептов перетекали на его счета.

На деятельность секты правоохранители быстро обратили внимание. Однако трижды попытки привлечь Руднева к ответственности не доходили до суда - последователи самоназванного мессии отказывались давать показания. Но в итоге процесс все-таки состоялся.

Судили Руднева за изнасилование и хранение наркотиков. Срок давности по делу о создании тоталитарной секты за время расследования истек. Освободился Руднев в 2021-м. Но годы в колонии для него, судя по всему, прошли зря. Вскоре "Пришелец с Сириуса" был обвялен в розыск в Черногории за съемку и продажу видеоматериалов порнографического характера. А оказавшись в Аргентине, и вовсе взялся за старое. Теперь остается только надеяться, что очередного пришествия криминального мессии больше не случится.