В России стартовал весенний призыв на военную службу

В России сегодня начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В течение трех с половиной месяцев в войска должны отправиться около 160 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет.

Как подчеркнули в Минобороны, призывников не будут задействовать для выполнения задач СВО, а также направлять в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Срок службы остается прежним - 12 месяцев.

В этом году вместе с бумажными повестками начинают действовать электронные. Их будут направлять в личный кабинет граждан на портале Госуслуги. А жителей столицы будут извещать через официальный портал мэра и правительства Москвы - mos.ru Со сборного пункта на улице Угрешской новобранцы отправятся в воинские части Московского военного округа.