В Москве открылась выставка "Изобретения для Победы"

Легендарные исторические и современные военные разработки можно посмотреть в Москве - сегодня в Доме Российского исторического общества открылась выставка "Изобретения для Победы". Она посвящена достижениям советской науки в военное время, а также учёным-конструкторам, которые в эти дни вносят важнейший вклад в победу над врагами Отечества.

Представлены десятки макетов боевых машин, архивные документы. Кроме того, в экспозицию вошли современные разработки, которые сегодня успешно применяют в зоне СВО.

"Трудились инженеры, рабочие, конструкторы, и каждый из них твёрдо знал, что каждый произведённый снаряд, мина, танк, боевой самолёт приближают долгожданную победу. Времена меняются, но вот талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение её безопасности остаются такими же", - отметил Сергей Нарышкин, председатель российского исторического общества.