Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Ворсина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о десятилетнем Мише Ворсине. У мальчика - редкий и тяжёлый диагноз - первичный иммунодефицит. Это генетическое заболевание, при котором организм абсолютно не способен противостоять вирусам. Единственный шанс спасти жизнь ребёнка - провести срочную трансплантацию костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс сопроводительных препаратов стоимостью почти четыре миллиона рублей. Мама, которая воспитывает сына одна, собрать такую сумму просто не в силах и просит всех неравнодушных помочь.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Ужасные шрамы через весь живот появились у Миши 3 года назад. Это результат полостной операции - врачи подозревали у мальчика воспаление кишечника. Мишина мама тогда и не знала, что главный кошмар еще впереди.

"Врачи увидели новые тревожные сигналы со стороны печени. Начали обследовать с другого угла, в результате обследований выявилось онкологическое заболевание - им оказалась б-клеточная лимфома печени. Это было полной неожиданностью", - рассказала Ирина Ворсина, мама Миши.

После операции Миша перенес еще шесть курсов тяжелейшей химиотерапии. Но, как выяснилось потом, воспаленный кишечник, и злокачественная лимфома - это следствие редкого генетического заболевания. У мальчика выявили первичный иммунодефицит. Мишин организм не умеет бороться с вирусами и инфекциями, поэтому он может не справиться даже с самой безобидной простудой. После всего пережитого новость о том, что сын смертельно болен стала настоящим ударом для мамы.

"Нам казалось, что самое худшее уже позади. Думать о том, что это звенья какой-то одной цепи не хотелось, у Миши было замечательное состояние. Если раньше я просто реагировала, что одно следовало за другим, я была готова, мне врачи давали инструкции, и я их следовала. Но после того, как сказали, что мы в ремиссии, это стало большим ударом", - рассказывает Ирина.

Мальчик старается держаться, но в больнице ему очень страшно. Чтобы подбодрить сына, мама даже связала для них обоих одинаковые джемперы. Состояние ребенка пока стабильно, но все может измениться в любой момент.

"Так как основное заболевание наследственное - первичный иммунодефицит, риск рецидива лимфомы, а также других опухолей растет с каждым днем. И поэтому необходимо проведение трансплантации костного мозга для того, чтобы заменить иммунную систему, чтобы она начала работать правильно", - пояснила Вера Ясницкая, врач-педиатр клиники "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой".

Пересадка - единственная Мишина надежда на выздоровление. Но чтобы донорский костный мозг прижился, необходим целый комплекс сопроводительных препаратов. Их общая стоимость почти 4 миллиона рублей. Мишиной маме неоткуда ждать поддержки - отец мальчика ушел из семьи, когда сын был маленьким.

"Так как мы с Мишей остались одни, я просто не в силах осилить такую сумму, ввиду того, что в настоящее время у меня нет возможности работать, так как я ухаживаю за ребенком. Вся надежда только на неравнодушных людей", - говорит Ирина.

Лекарства нужны в кратчайшие сроки, лечение откладывать нельзя. Врачи не могут спрогнозировать, когда начнется очередное ухудшение. "С каждым днем у него растет риск рецидива лимфомы, лечение которой может закончится не так хорошо, как в прошлый раз. И возможно развитие других вторичных опухолей в других локализациях. Также не исключено развитие тяжелых инфекционных процессов, все это может привести к тяжелым инфекционным осложнениям вплоть до летального исхода", - сообщили в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой.

Мишина мама говорит: их жизнь сейчас как будто остановилась: они уже прошли столько испытаний, знают, что делать дальше и шанс на выздоровление есть. Но без необходимых препаратов вся борьба может оказаться напрасной.

"Хочется верить, мне кажется, что наши люди очень добрые… в сердце каждого человека есть место для благотворительности… такие порывы у каждого человека есть", - сказала Ирина.

Он прилежно учится дистанционно - чтобы не отставать от одноклассников. Мальчик очень надеется, что в будущем году он сможет вернуться в школу. А его мама мечтает, чтобы единственный сын просто был здоров.

Ещё раз напомним - ждать Миша не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Ворсина, программа 2267