"Очень быстро разочаровалась": Юлия Меньшова сообщила об уходе

Юлия Меньшова прославилась в качестве ведущей. Однако начинала она как актриса, хотя всегда мечтала быть режиссером. Однако в то время, когда Юлия была еще юной, но уже хотела снимать фильмы, в сфере были сексистские настроения, дескать, женщина вряд ли сможет сделать интересную работу, да еще и потеряет свои женские качества. В итоге Меньшова выбрала профессию актрисы.

"Я отступила в сторонку, пошла в артистки, где очень быстро разочаровалась, ушла и решила, что вообще не буду этим заниматься, и перешла на телевидение. А потом, когда меня спрашивали – вот вы телеведущая, помогает ли вам ваш актерский опыт? Я говорила – вообще никак, это не пересекается, это разные вещи. А потом поняла, что, собственно, это одно и то же с режиссурой. Вот чего я искала. Есть градация - "говорящие головы" и те, которым редактор не должен постоянно что-то говорить в ухо", - рассказала в новом интервью "КП" Меньшова.

Кстати, ведущая призналась, что работать с "ухом" категорически не может. Она рассказала, что поддалась уговорам редакторов и вставила аппарат, но во время съемок спустя 15 минут вынула его обратно, потому что у нее "началась шизофрения".

"Я поняла, что в этот момент теряю собеседника, потому что не умею переключаться, не могу фоново – я понимаю, что в эту секунду я выключаюсь, слушаю, что мне там говорят..." - объяснила ведущая.

Несмотря на то, что сейчас Юлия Меньшова меньше мелькает на телевидении, она все так же востребована. У нее несколько проектов в Интернете.