ВС России нанесли удары по объектам ВСУ на подконтрольных Киеву частях Запорожской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих районах украинские войска проводили ротацию, там же находится тренировочный полигон.

По данным подполья, авиация нанесла удары по Новодаровке на границе с ДНР. В этом селе расположен пункт временной дислокации украинских формирований, куда как раз прибыло подразделение на ротацию. Кроме того, снаряды РСЗО накрыли село Щербаки. Здесь расположен тренировочный полигон ВСУ. По данным местных жителей, в результате обстрела около 30 боевиков погибли, очень много раненых.

Еще одной целью российских артиллеристов стали ангары с техникой в Гуляйполе. Как уточнил Лебедев, попали по позициям ВСУ на окраине в лесопосадке, а также по ангарам с техникой на юго-восточной окраине.