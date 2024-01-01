Елена Ваенга отказалась выступать на мероприятиях без вооруженной охраны. Она вписала в свой райдер обязательным условием присутствие на концертах только лицензированных телохранителей с разрешениями на ношение и использование оружия.

Также на площадках в обязательном порядке должны находиться работающие металлоискатели, кроме того, необходим дополнительный ручной досмотр сумок зрителей. Особенно охраняться должна сцена, а если кто-то из поклонников кинет в артистку что-либо, выступление остановят, и Ваенга больше не будет петь, сообщает SHOT.

Кстати, во время выступлений певица не разрешает себя фотографировать и снимать на видео. За несанкционированную съемку берется штраф в размере 100 тысяч рублей. Меж тем Елена Ваенга не отказывается от корпоративов. Артистка готова выступить на частном мероприятии за шесть миллионов рублей.

Напомним, что Елена Ваенга ужесточила свой райдер после того, как в конце 2024 года на ее концерте в Твери умерла 71-летняя женщина. Очевидцы рассказали, что в зале во время выступления певицы было очень душно.