Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи

Возросло число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме. По данным с места трагедии, которые приводит китайское телевидение, спасатели обнаружили 2 719 тел. Прежде власти называли цифру в 2 тысячи погибших.

Посол КНР в Нейпьидо Ма Цзя ранее подтвердила, что в результате стихийного бедствия погибли как минимум трое граждан Китая, еще 14 получили травмы. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории Мьянмы утром 28 марта. Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

МЧС по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со специалистами для помощи в ликвидации последствий стихии. 31 марта в Мьянму вылетели еще 95 спасателей, передает ТАСС.