Назван срок отправки актера Глеба Калюжного в армию

Стало известно, что Глеб Калюжный отправится служить не раньше мая. Дело в том, что актер задействован в нескольких проектах, их надо довести до конца. Известно, что, например, артист снимается в Донбассе, где играет бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь.

26-летний актер в военкомате заверил, что готов идти в любые войска, бегать от армии не планирует. Источник из окружения Калюжного утверждает, что сейчас у него есть отсрочка как у студента очного отделения. И что после сдачи весенней сессии и окончания съемок Калюжный вернется Москву — и сразу в военкомат, передает Mash.

Аналогичную информацию выдала журналистам и мать Глеба Наталья Калюжная. В беседе с Super она сообщила:

"Он поедет служить в этот призыв. Не знаю, когда точно, наверное, в мае. Он не может [попасть] в какие-то конкретные войска, как распределят, так и пойдет".

Ранее сообщалось, что против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат. Якобы артист уклоняется от службы в армии. Утверждалось, будто актер получил повестку в военкомат еще 17 октября 2024 года. Но Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку. В ноябре прошлого года Калюжный будто бы обратился в больницу с травмой головы и ушибами.