Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей

Объём инвестиций в экономику Москвы в прошлом году впервые превысил 8 триллионов рублей. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, эти средства пошли на приобретение и модернизацию оборудования, создание объектов интеллектуальной собственности, а также строительство недвижимости.

Около 800 миллиардов выделило правительство Москвы. Деньги направлены на возведение жилых домов, школ и больниц, спорткомплексов и других сооружений, которые будут служить многим поколениям горожан.

По словам мэра, масштабные инвестиции - основной драйвер развития Москвы. Они обеспечивают устойчивое функционирование экономики, создание новых рабочих мест и рост уровня жизни.