Роднина о решении Касаткиной: "Для меня это ситуация из разряда "баба с возу — кобыле легче"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила смену спортивного гражданства теннисистки Дарьи Касаткиной, которая на днях сообщила, что получила вид на жительство в Австралии и в дальнейшей профессиональной карьере будет представлять эту страну.

"Для меня это ситуация из разряда "баба с возу — кобыле легче". У нее есть такое право, она им воспользовалась", - прокомментировала Роднина.

Она отметила, что считает эту ситуацию абсолютно нормальной, и подчеркнула, что таким образом лишний раз доказывается, что Россия - "абсолютно свободная страна", где можно в рамках закона поступать так, как считаешь нужным, передает Sport24.

Ранее прославленная олимпийская чемпионка отреагировала на новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить российских спортсменов до отбора на зимние Игры 2026 года, которые пройдут в Милане. Правда, пока речь идет о том, чтобы атлеты из России выступали без флага.

"Наконец-то включили мозги! Это радостная новость, теперь самое главное, чтобы она была реализована", — заявила Роднина.