ВС России нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в Черниговской области. Группировка намеревалась вторгнуться в Брянскую область, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, подразделение ВСУ "тайно" расположилось на восточной окраине села Янжуловка, на границе с Россией. Диверсионно-разведывательная группа готовилась к попытке проникновения в направлении села Лужки Брянской области. Российская разведка засекла передвижение противника, по группам открыли огонь.

Также ВС России поразили недавно прибывшее подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч. Населенный пункт также расположен у границы с Брянской областью. Еще одной целью удара стало место сборки беспилотников ВСУ в городе Новгород-Северский Черниговской области. Уничтожено оборудование и склад дронов.