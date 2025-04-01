Президент Финляндии сообщил о восстановлении отношений с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб призвал граждан морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. Он не уточнил, когда именно это случится, но дал понять, что это неизбежно.

"Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", - заявил Стубб местным СМИ.

Тем не менее, финский президент дал понять, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как пойдет обсуждение восстановления отношений, передает РИА Новости.

Ранее финский лидер высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому не помешало бы сходить в сауну, прежде чем вернуться за стол переговоров. По словам финского политика, случается так, что "иногда публичная дипломатия не работает". В подобной ситуации Стубб призвал поступать так, как делают финны: "Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров".