Латвия решила отправить военных на Украину

Власти Латвии не исключают возможности отправки миротворческих сил на Украину. Пока это секретная информация, заявила латвийский министр иностранных дел Байба Браже.

Браже заявила, что Рига привержена предоставлению Украине долгосрочной военной помощи. Латвия собирается выделять Киеву не менее 0,25% ВВП ежегодно. Что касается отправки войск в рамках гипотетической миротворческой миссии, то для окончательного решения потребуется четкое военно-политическое консультирование.

Глава латвийского МИД также напомнила, что в Европе удерживается большое количество замороженных российских активов. Браже заявила газете El País утверждает, что Россия "должна заплатить за восстановление Украины".