В тайской клинике нет лекарств, чтобы спасти Пашу Техника

Состояние Паши Техника остается очень тяжелым. По словам близких, ему требуются лекарства, которые не продаются в Таиланде, поэтому их в вскоре привезут из России. Также в ближайшее время рэпера должен осмотреть опытный российский врач, чтобы оценить его состояние для возможной транспортировки на родину, передает Baza. Меж тем не исключено, что Пашу Техника все же перевезут в другую тайскую клинику.

Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония. Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. Также отмечаются полиорганная недостаточность и септический шок.

Напомним, 40-летний Паша Техник попал в больницу 27 марта в Таиланде, предположительно, после употребления психоактивных веществ природного происхождения.