Трамп назвал срок ухода Маска с госслужбы

Американский Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) скоро прекратит свою работу. Его глава Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал Илона Маска очень талантливым парнем. По словам американского лидера, он будет держать основателя SpaceX на службе столько, сколько сможет. Маск очень умен и отлично справляется со своей работой, но ему придется вернуться к управлению бизнесом в большой компании, заключил президент США.

Хозяин Белого дома хвалит Маска за раскрытие абсурдных многомиллиардных госрасходов. Трамп обещает направить сэкономленные средства на борьбу с инфляцией и на погашение госдолга. Сам Маск рассчитывает сократить траты США на 2 триллиона долларов. При этом принятые DOGE меры уже привели к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи, передает ТАСС.