Накануне, 31 марта, в Запорожской области в была атакована электроподстанция в Новогорьевке. В результате остались без электроснабжения два населенных пунктах в Токмаковском районе.

Позже в Белгородской области украинский дрон ударил по подстанции, в населенном пункте Смородино произошло отключение высоковольтной линии. В результате более тысячи жителей остались без электричества в Грайворонском районе, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

В результате, несмотря на договоренности по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает наносить удары по энергообъектам России.

Ранее ВС России нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ в Черниговской области. Группировка намеревалась вторгнуться в Брянскую область. Также российские военные поразили недавно прибывшее подразделение ВСУ численностью около 30 человек в районе села Гремяч. Населенный пункт также расположен у границы с Брянской областью. Еще одной целью удара стало место сборки беспилотников ВСУ в городе Новгород-Северский Черниговской области. Уничтожено оборудование и склад дронов.