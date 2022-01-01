Освобожден населенный пункт Разлив в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки "Запад". А подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Меж тем ВС России нанесли удары по объектам ВСУ на подконтрольных Киеву частях Запорожской области. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих районах украинские войска проводили ротацию, там же находится тренировочный полигон.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.