Лавров обсудил с главой МИД КНР отношения двух стран

Государства мира видят в отношениях России и КНР стабилизирующий фактор на международной арене. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.

Он находится с официальным визитом в Москве. Главная цель обсуждения - подготовка к саммиту на высшем уровне, который пройдет в мае. Си Цзиньпин приурочит свой визит к празднованию юбилея Великой Победы.

Встречи лидеров наших стран всегда придают мощный импульс укреплению двустороннего взаимодействия, подчеркнул Лавров. Ван И отметил, что стратегическое партнерство продолжает развиваться, несмотря на сложную геополитическую обстановку.