Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Точную копию действующего в США закона об иноагентах принял в третьем и окончательном чтении парламент Грузии. Он заменит ранее утвержденный грузинский закон, вызвавший протесты оппозиции. За более жесткую версию закона проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

Лидеры партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" ранее заявили, что новый закон будет более действенным, чем принятый в мае прошлого года документ "О прозрачности иностранного влияния". Он поможет властям бороться с финансированием из-за рубежа НПО, реальная цель которых - поддержка революционных процессов в стране. Грузинский закон подразумевает лишь штрафы за задержку ежегодной декларации о доходах. В то время как американская версия предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается: новая администрация США подтвердила, что иностранное финансирование зачастую направлялось на дестабилизацию в Грузии. Новый закон ограничит влияние внешних сил на деятельность государственных институтов, передает ТАСС.