Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына

Официально у Дмитрия Нагиева есть только один сын Кирилл. Он пошел по стопам именитого родителя и стал сниматься в кино и на телевидении. Однако в свежем интервью Дмитрий Нагиев признал, что у него есть еще один сын. Его зовут Марк и ему 16 лет. По некоторой информации, его матерью является радиоведущая из Санкт-Петербурга.

"Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: "Смотри тоже". Я говорю: "Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо", - рассказал Нагиев "Собаке".

О своей личной жизни актер предпочитает не распространяться. Известный своим образом лысого мачо артист признался, что на самом деле его лысина лишь образ. На самом деле он обладает внушительной шевелюрой, однако ему приходится регулярно с ней расставаться.

Также Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал с Сариком Андреасяном, который ранее признался, что ненавидит творчество Арсения Тарковского. Актер не стал принимать ничью сторону в конфликте.

"Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали послед­ние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некор­ректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним. Я могу ошибаться", - дипломатично констатировал актер.