Завершается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе

В Подмосковье уже через месяц будет запущена транспортная развязка между Володарским и Каширским шоссе. Водители смогут ощутимо экономить время в пути. Но работы продолжаются и на других отрезках. Полностью завершить проект должны в следующем году.

Каширское шоссе - одно из самых загруженных в Москве, а в области проходит через пять районов. Каждый день по нему проезжает более полумиллиона автомобилей - в перспективе с учетом строящихся жилых комплексов это количество будет расти.

Чтобы решить проблему автомобилистов, в конце октября начали масштабную реконструкцию участка "Каширки" длиной почти 4 с половиной километра. Первый этап уже завершили - между Каширским шоссе и аэропортом Домодедово построили разворотную эстакаду. Её запустили в декабре 24-го. Сейчас идёт обновление самой загруженной части – в районе пересечения с Володарским шоссе.

Путепровод №3 построили в прошлом году. Сейчас активно работают над четвертым - строители укладывают асфальт, шлифуют поверхность, делают перемычку. Осталось каких-то 150 метров до Володарского шоссе. После открытия нового путепровода старый демонтируют.

Сейчас заторы на этом участке шоссе создает действующий светофор - чтобы его убрать, нужна совершенно новая развязка. После её запуска пробок из желающих проехать из Москвы в область и обратно не будет: каждый будет двигаться по своей дороге.

"К майским праздникам мы запустим. Тем самым жители Ленинского района вздохнут. На сегодняшний день мы уже находимся на той стадии, что угрозы срыва нет", - отметил Дмитрий Емельянов, руководитель компании генподрядчика.

Параллельно работают над двумя завершающими этапами. Возводят мост над дорогой А-105 и расширяют Каширское шоссе, причем, глобально: до 6-8 полос.

"4 этап – это реализация также бессветофорного движения для людей, кто едет из Москвы в область, уберется светофор на повороте на Видное, на Белокаменное шоссе. Здесь будет построена одна большая эстакада", - пояснил Дмитрий Емельянов.

"Реализация указанного объекта увеличит на 30% пропускную способность Каширского шоссе", - отметил Михаил Шигабутдинов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Что сократит время автомобилистов в пути с полутора часов до 20 минут. Полностью обновленный участок водители смогут оценить в конце 2026 года.