В Раменской больнице пациенту удалили огромную опухоль в почке

43-летний Владимир, актёр из Волгограда, приехал в Подмосковье в составе театральной труппы — у них был гастрольный тур. На сцене он отыграл спектакль как обычно: уверенно, с полным погружением. Но сразу после финального поклона почувствовал резкую боль.

Коллеги вызвали скорую, и мужчину срочно доставили в Раменскую больницу. Состояние было критическим. Врачи начали обследование - компьютерную томографию с контрастированием.

"Выявили то, что у этого пациента имеется в забрюшинном пространстве большая объемная гематома. При более детальном осмотре оказалось, что это почка с опухолью, которая начала кровить", - рассказал Мерген Борисов, заведующий урологическим отделением Раменской больницы.

Выяснилось, что опухоль в диаметре была около 18 сантиметров - это сравнимо с размером двух кулаков взрослого мужчины - и это почти в 3 раза больше самой почки. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.

Мультидисциплинарная команда — хирурги, урологи и рентгенологи — за два часа провели сложнейшие манипуляции: полностью избавились от опухоли и остановили кровотечение. Но, к сожалению, пораженную почку пришлось удалить.

"Опухоль, вероятнее всего, злокачественная, но мы ждем гистологического подтверждения. Весь удаленный материал мы отправили на исследование", - отметил Мерген Борисов.

Сам Владимир даже не подозревал, что у него была опухоль. Для него диагноз стал полной неожиданностью, ведь за последние годы он ни разу не проходил полноценную диспансеризацию - всегда откладывал, не придавал особого значения.

Сейчас Владимир уже идёт на поправку, остаётся под наблюдением в стационаре и восстанавливается после операции. После дополнительных исследований оказалось, что другая почка абсолютно здорова и способна взять на себя двойную нагрузку. А это значит, что актер сможет жить полноценно, но только при соблюдении здорового образа жизни и постоянного наблюдения у специалистов.