Отделению биотехнологий и трансфузиологии Склифа исполнилось 95 лет

Отделению биотехнологий и трансфузиологии Института Склифосовского - крупнейшему в России - исполнилось 95 лет.

В марте 1930-го года в стенах клиники - впервые в мире - сделали переливание крови пациенту идентичной группы от погибшего человека. Провел уникальную операцию глава Института - выдающийся хирург Сергей Юдин.

В годы войны такие переливания спасли тысячи жизней. Сегодня в отделении занимаются заготовкой, транспортировкой и хранением крови и её компонентов. Для чего создан самый большой в России криобанк. Кроме того, специалисты разрабатывают методики создания трансплантантов тканей и клеток. И решают другие задачи.